تشغيل مجمع حمامات السباحة بمركز الأمل للتنمية الشبابية في 15 مايو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشغيل مجمع حمامات السباحة بمركز الأمل للتنمية الشبابية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب بسرعة تشغيل المركز بكامل طاقته، لخدمة ساكني منطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة ١٥ مايو، لتكتمل بذلك اللوحة الفنية المرسومة بالمركز من خلال ما يقدمه من أنشطة رياضية للعديد من الرياضات ومنها كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، والكيك بوكس، والكونغ فو، والزومبا، والجمباز، والملاكمة، والسباحة مؤخرا، فضلا عن الأنشطة الأخرى ومنها الفنون التشكيلية، والخط العربي، وغيرها من الأنشطة.

لجنة برئاسة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب

يشار إلى انه تم افتتاح مركز الأمل للتنمية الشبابية فى إبريل ٢٠٢١ ، ويتكون من مبنى اجتماعي دورين ووحدتي تغيير ملابس للرجال والسيدات وملعب كرة قدم وملعب تنس وملعب كرة سلة، وحمام سباحه كبير وصغير وثلاث غرف أمن و لاند سكيب.

وتم تشكيل لجنة برئاسة إيمان عبد الجابر - رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات لتتولى إدارة وتشغيل المركز بعد استلامه من قبل جهاز مدينة ١٥ مايو الجديدة ، قامت تلك اللجنة بدورها بالعمل على توفير التجهيزات اللازمة للتشغيل فضلا عن العمل على إنهاء جانب من الإجراءات المالية والإدارية والقانونية اللازمة للتشغيل، وتوفير الجهاز الإداري والفني القائم على عملية التشغيل.

وقامت اللجنة بالتشغيل التجريبي لجانب من مرافق المركز غضون نوفمبر الماضي ولاقت عملية التشغيل إقبال شديد من جانب ساكني الاسكان الاجتماعي بمدينة ١٥ مايو، والذي يعد المركز هو المتنفس الترفيهي الأقرب لهم.

200 عدد المشاركين بمدرسة الأمل لتعليم السباحة

وفيما يتعلق بنشاط السباحة فقد قارب عدد المشاركين بمدرسة الأمل لتعليم السباحة عدد المائتي مشترك، وذلك خلال اليوم الأول من افتتاحه.

يأتي كل ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحويل المنشآت الشبابية إلى مراكز خدمة مجتمعية من أجل تقديم "حياة كريمة" للمجتمع المصري بأكمله،والسعي دائماً إلي تطوير خدمات المراكز لتليق بمن يرتادها، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الشباب وتطوير مهاراتهم البدنية والفكرية.