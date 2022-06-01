«التنمية الشبابية» بالجزيرة يعتمد الأجهزة الفنية للموسم الجديد

اعتمد مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة لموسم 2022- 2023، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للجنة المكلفة للإشراف على مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمراجعة اختيار الأجهزة الفنية للألعاب المختلفة.

جاء ذلك وفق رؤية اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة، للإشراف على المركز، برئاسة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، إذ جرى مراعاة أن يكون أعضاء الأجهزة الفنية على أعلى مستوى لتلبية رغبات الأعضاء على المستويين التربوي والفني.

خيري مديرا فنيا للإسكواش.. وحسين للجمباز

وضم تشكيل الأجهزة الفنية، شريف خيري مديراً فنياً لفريق الإسكواش، والدكتور مؤمن حسين مديراً فنياً لفريق الجمباز، والكابتن سوزان منير مديراً فنياً لفريق الباليه، والكابتن حسام غريب رئيساً لجهاز السباحة، والكابتن جلال ثابت مديراً فنياً لفريق كرة القدم، والكابتن عامر محمود مديراً فنياً لكرة اليد، والكابتن هاني موسى مديراً فنياً لتنس الطاولة، والكابتن أحمد عبدالغفار مديراً فنياً للتايكوندو.

مناقشة الملفات واعتماد المديرين الفنيين

وكان مسئولو مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة، ومنهم شريف منصور المدير التنفيذي والدكتور صابر عبدالغني مدير النشاط الرياضي، قد عقدوا أكثر من جلسة لمناقشة الملفات الخاصة بالمركز، واعتماد المديرين الفنيين لمختلف الألعاب لموسم 2022- 2023، وشهد الاجتماعات، عرض إنجازات النشاط الرياضي خلال موسم 2021- 2022، ومناقشة التقارير الفنية الخاصة بالمديرين الفنيين لكافة ألعاب المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن عدد الأنشطة في التنمية الشبابية بالجزيرة كبير جدا، ويعد مركز خدمة متكامل، ويتم مراعاة الإدارة الصارمة فيه، مثل النظافة والأمن، ويتم الإشراف عليه من قبل لجنة من الشباب والرياضة إشراف دائم، موضحًا أنه يتم العمل الآن على إنشاء مركز شباب الجزيرة 2 في مدينة 6 أكتوبر وسيتم الانتهاء منه العام الجاري، «نرغب في تعميم التجربة وإنشاء مركز شباب الجزيرة 3 و4».