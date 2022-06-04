حي بولاق يشن حملة في شارع ناهيا «صور»

قاد المهندس عبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، حملة موسعة لرفع إشغالات في شارع ناهيا وشارع طابق الدبابة وتمت مصادرة عدد كبير من الإشغالات والتحفظ عليها بمخزن إشغالات شمال الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة.

حملات مستمرة للحد من الإشغالات

وذلك بعد أن أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة حملاتها المستمرة على مدار الساعة بالأحياء والمراكز والمدن للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات ورفع كل التعديات الموجودة بالطريق العام والتي تسيء للمظهر العام.

توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالحضور الميداني بالشارع للعمل على حل كل المشاكل التي تواجه المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أنه شدد على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وانتظام سير العمل بجميع المواقع الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعلى المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات والتعديات على حرم الطريق والأكشاك غير المرخصة ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية لإيجاد السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

استهدافات حملة حي بولاق

استهدفت الحملة شارعي ناهيا وطابق الدبابة، لرفع الإشغالات وكل التعديات التي تعيق الطريق العام وتسيء للمظهر، والعمل على حل كل مشاكل المواطنين.