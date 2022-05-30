نائب محافظ الجيزة: تطوير سوق السمك بالمنيب وفقاً للجدول الزمني

تابعت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجمتع وخدمة البيئة، اليوم الاثنين، أعمال التطوير الجارية في سوق السمك بمنطقة المنيب، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق، حيث يجري تطوير السوق بشكل كامل، وفقا لأعلى المعايير، وذلك بحضور ممثلي الوكالة الألمانية، والمهندس طه عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان قبل قليل، أن زيارة نائب المحافظ لموقع سوق السمك في المنيب تأتي استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة في تطوير الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تحظى بمتابعة دورية من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

إزالة الجدران والباكيات المتهالكة بالسوق القديم

واطلعت هند عبد الحليم، خلال الجولة، على نسب تنفيذ الأعمال، حيث تم إزالة الجدران والباكيات المتهالكة بالسوق القديم، ويجري تكثيف الأعمال للانتهاء من منظومة التطوير خلال الجدول الزمني المحدد لها، والمقرر نهاية أغسطس القادم.

رفع كفاءة واجهات السوق وانشاء مبنى إداري

وأشارت نائب محافظ الجيزة، في البيان، إلى أن أعمال التطوير ستشمل 143 باكية، ورفع كفاءة واجهات السوق، وإنشاء مبنى إداري، وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي.

رفع الإشغالات وإزالة التعديات بحي الدقي

من جانب آخر، واصلت أجهزة حي الدقي، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، الحملات بشوارع السودان ومصدق والتحرير والدقي، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير14 محضر إشغال طريق، وفتح بعد مواعيد الغلق، ورفع 222 حالة إشغال، وإيقاف نشاط محال مخالفة، إضافة إلى إيقاف نشاط مقهى مخالف بشارع جمال سالم، لإدارته بدون ترخيص، ورفع كشك متروك منذ سنوات، وإزالة الحواجز الحديدية، وتحريرمحضر إتلاف أسفلت للمخالفين، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.