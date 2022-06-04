ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر- 5»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر - 5)، بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

اشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدًا لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح، كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على صد الهجوم الجوى بإستخدام وسائل الدفاع الجوى، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب.

يأتي التدريب (الموج الأحمر -5) استمرارًا للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيدًا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية، وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب.