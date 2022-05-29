خالد عكاشة: القوات المسلحة لن تسمح بإعاقة المشاريع التنموية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأجهزة الأمنية متفهمة دورها بشدة وتواجه محاولات إيقاف الجانب التنموي لمصر، خاصة بعد توجيهات من القيادة السياسية بدحر أي عمليات إرهابية في شمال سيناء، مع استمرار توجيه الضربات للإرهاب واستمرار المشاريع العملاقة لإفادة كل المصريين وأهل شمال سيناء.

إعادة إنتاج الخطر من القوات الإرهابية

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الإرهابيين يحاولون الآن إعادة إنتاج الخطر والتهديد لأن التنظيمات الإرهابية لا تسعى لإقامة تفجيرات منفردة ولكن تسعى لإعادة التوتر في أعوام 2011 و2012 و2013 من أجل وضع الأقدام مرة أخرى، في ظل أزمات اقتصادية عديدة وحرب روسيا وأوكرانيا، وسط تصور بإعادة زعزعة الاستقرار في شمال سيناء مرة أخرى.

إدراك القوات المسلحة المصرية حجم التهديدات في سيناء

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القوات المسلحة مدركة تماما حجم التهديد الموجود في شمال سيناء وقادرة على التعامل معه والقضاء عليه، مبينا أن هناك يقينا بأن عمليات التنمية لا يجب أن تتوقف على الإطلاق وهذا أولوية مثل القضاء على الإرهابيين.