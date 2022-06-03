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القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي

كتب:

محمد مجدي
07:51 م | الجمعة 03 يونيو 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، أسفر عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية، ويجري حاليا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة .

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وتؤكد القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.