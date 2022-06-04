دورة تدريبية بكفر الشيخ ضمن حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال

تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ حملة توعية لمناهضة زواج الأطفال، وذلك بعقد دورة تدريبية في 14 يونيو الجاري، حيث أطلقت الوزارة هذه الحملة تحت شعار «برنامج وعي»، وتهدف لمناهضة ومنع زواج الأطفال، خاصةً الفتيات القاصرات في قرى «حياة كريمة».

تفاصيل حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال، أطلقتها الوزيرة قبل أيام، ومن المقرر أن تنظم دورة تدريبية يوم 14 يونيو الجاري، وذلك لمعرفة تفاصيلها، وأضاف أنه من المقرر أن تشارك في الحملة الفتيات المكلفات بتأدية الخدمة العامة في إدارات التضامن، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات.

قومي المرأة ونجدة الطفل يشاركان في حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال

وتابع «مسلم» في تصريحاته قائلاً إنه من المقرر أن يشارك فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وخط نجدة الطفل، وغيرها من الإدارات المتخصصة والجمعيات، في حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال، مشيراً إلى أن الحملة ستنطلق في كافة مراكز المحافظة، بندوات ولقاءات توعوية للأسر الأكثر احتياجاً في قرى «حياة كريمة» وغيرها، فضلاً عن استهداف الأسر التي تستفيد من برنامجي «تكافل وكرامة»، باعتبارها من الأسر الأكثر احتياجاً.

ندوات وبوسترات ضمن حملة وزارة التضامن لمنع زواج الأطفال

أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ إلى أن حملة وزارة التضامن لمنع زواج الأطفال ستتضمن حملات توعوية وندوات وبوسترات شيجرى توزيعها سواء في مراكز الشباب او في القرى او اللف على المنازل كطرق للأبواب ، كما تشمل حملات توعوية إنجابية وحملات لصحة الأم والطفل، فضلا عن ندوات داخل التجمعات النسائية وأندية المرأة التابعة للمديرية باخطار زواج القاصرات في القرى والعزب

واطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي قبل أيام حملة وزارة التضامن لمنع زواج الأطفال، وذلك بمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع زواج الفتيات ممن هن أقل من 18 عاماً وهن القاصرات .