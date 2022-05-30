التضامن: زواج القاصرات يسلبهن حقوقهن حال الانفصال أو وفاة الزوج

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي»، إن الحملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على الزواج المبكر، خصوصًا خلال الشهرين المقبلين، ووقعنا على اختيار جملة «الزواج بيضيّع حياتها»، مشددًا على أن القانون يمنع ويُجرم زواج الفتاة قبل 18 عامًا.

لا توجد حقوق واضحة حال زواج الفتاة قبل 18 عامًا

وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي خلال حديثه مع الإعلامية ياسمين سيف ونهال كمال، ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN أن الزوج إذا توفي أو رغب في طلاقها، فإنه لا يوجد لها حقوق، سواء ميراث أو نفقة، لأنه لا توجد علاقة رسمية وواضحة في القانون، كما أن مشكلات الأولاد تكون أكبر.

الحملة تجوب محافظات مصر كلها

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي إلى أن الحملة تجوب محافظات مصر كلها، ومسألة إقناع المواطنين بالتوعية وإبراز المشكلات التي تتعرض لها المتزوجة في سن صغيرة تجد صدى جيدً لديهم.

وفيات الأمهات بسبب الولادة تتضاعف بسبب السن

ولفت مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي إلى أن وفيات الأمهات بسبب الولادة تتضاعف بسبب السن الصغيرة، كما تكون وفيات الأطفال كثيرة، خصوصًا أن الأم نفسها تعد طفلة في ذلك الوقت.

نسب العنف الأسري تزيد تسرب الأطفال من المدرسة

وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي أن نسب العنف الأسري تزيد ظاهرة تسرب الأطفال من المدرسة ومشكلات الطلاق في زيجات السن الصغيرة لمن لم يتخطين السن القانونية، ولذلك أطلقت حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».