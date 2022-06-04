طلاب تجارة قنا يشكون صعوبة امتحان «بحوث العمليات»: «ساعدونا نفرح أهالينا»

حالة من الغضب سيطرت على طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي بسبب صعوبة امتحان مادة «بحوث العمليات» والمقررة على الثلاث شعب «اقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة».

حالة من الغصب تسيطر على طلاب تجارة قنا بسبب صعوبة الامتحان

تضمن الامتحان 12 ورقة مكونة من 50 سؤالًا بـ50 فكرة وبه أسئلة متعلقة بأجزاء نظرية لم تشرح في المحاضرات كما أيضا كان الجزء العملي طويل للغاية: «المادة كانت طويلة جدا والجزء العملي كان طويل جدا وكمان الجزء النظري كانت كل نقطة عاوزة لف ومكنتش مباشرة وفيها أفكار وكنا حالين امتحانات سابقة مكنتش بالصعوبة دي»، بحسب ما رواه أحد الطلاب في حديثه لـ «الوطن»، لافتين إلى أن وقت الامتحان كان يستغرق 3 ساعات ولكن لم تكن كافية إطلاقا لحل الـ 50 سؤالا .

كما لم تكن مسودة الإجابة تكف لحل هذه الأسئلة مما جعل الطلاب يقومون بالبحث عن ورق آخر لكي يتسكملوا إجاباتهم : «المسودة مكنتش مكفية ومكناش عارفين نعمل أي عشان نكمل باقي الحل».

توقع الطلاب طول الامتحان

وكان الطلاب يتوقعون طول الامتحان ولكنهم لم يتوقعوا أن يكون بتلك الصعوبة التي جعلت الغضب يسيطر عليهم: «احنا كنا متوقعين أن الامتحان هيكون طويل بس مفيهوش أفكار وساهل ولكن اتفاجئنا أن الامتحان كان صعب جدا وكانوا في أكثر من 5 نقاط مخدناش في المنهج».

مناشدة طلاب تجارة الفرقة الرابعة لرئيس الجامعة

وناشد طلاب الفرقة الرابعة رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي بالتدخل ومراعاة أنهم آخر تيرم لهم حتى ينتهوا من المرحلة التعليمية قائلين: «ساعدونا إحنا في رابعة تجارة ودي آخر سنة لينا وعاوزين نفرح أهالينا».