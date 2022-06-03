إقبال متزايد من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية في البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام سير عمل القافلة التعليمية في المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة، بقسميها العلمي والأدبي في يومها الثاني على التوالي.

وتستأنفت القافلة التعليمية عملها اليوم الجمعة، بتنفيذ مراجعات نهائية بمقر مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص.

إقبال متزايد من الطلاب على القافلة التعليمية

من جانبه، أشاد وكيل وزارة التعليم في البحيرة، بالإقبال المتزايد للطلاب على المحاضرات والتفاعل داخل القاعات لتحقيق أكبر استفادة من برنامج القافلة اليوم الذي يضم مراجعات نهائية في الفيزياء والكيمياء والفلسفة واللغة العربية.

كما وجه «الديب» تحية شكر وتقدير لوفد القافلة التعليمية على جهدهم المبذول في تقديم الدعم لطلاب المحافظة، مثمنا تعاون الإدارات التعليمية ببندر دمنهور وأبو حمص على حسن استضافتهم لوفد القافلة وتقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتيسير مهمتهم.

تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور

وتأتي هذه القوافل تفعيلا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والاستفادة من خبرات مستشاري المواد العلمية والمتخصصين ومقدمي البرامج التلفزيونية من أعضاء القافلة.

يذكر أن الطلاب انتظموا داخل القاعات المخصصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما تم توزيع وجبات غذائية عليهم اليوم.