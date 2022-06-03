الشباب والرياضة: «فيه طلاب بتعيد دراستها عشان تفضل في مهرجان إبداع»

قالت الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن التسمية القديمة لمهرجان إبداع كانت لقاء شباب الجامعات في الثمانينيات، وكان عدد الجامعات آنذاك صغيرا للغاية، وكانت منفذا للشباب لاكتشاف مواهبهم في الموسيقى والغناء والفنون الشعبية.

المهرجان يستهدف 23 مجالا

وأضافت «صلاح»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، أن المهرجان توقف فترة، وعاد من جديد عام 2012، وكان أول بمسماه الجديد «إبداع».

وأشارت إلى أن التحضيرات للمهرجان تستغرق وقتا للتنفيذ والتجهيز لمدة 6 أشهر، فالمهرجان يستهدف 23 مجالا، «مصر مليانة مواهب كتير»، مؤكدة أن القيادة السياسية مهتمة بشدة بالشباب، وهناك استراتيجية لاكتشاف الموهوبين.

مصر مليئة بالمواهب

وتابعت: «والجميل في إبداع أن لها مردود، إحنا بعد 10 سنين عندنا مردود في ده، عندي ولاد خلاص في الكتابة بقوا مؤلفين كبار، وشعراء، وببقى فرحانة لما بشوف مسلسلات رمضان مكتوب في التتر أسامي ولادنا».

وأوضحت أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر استحداث بعض المجالات مثل أوركسترا الوزارة، «الأوركسترا بيلم كل ولادنا العازفين واللي بيغنوا، وأي احتفالية أو افتتاح بطولات عالمية في مصر خاصة بالرياضة الوزارة هي اللي بتعملها، ولادنا موجودين».

وواصلت: «أنا معايا شباب بتعيد سنين في عمرها الدراسي عشان تفضل في إبداع، بيقولوا ده منفذ كأنها ورشة عمل يتعلموا فيها، واللي بيقيمهم قامات كبيرة».