محمد رمضان يحتفل بتصدر كليب «بلالين» تريند يوتيوب

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر كليب بلالين تريند رقم واحد على اليوتيوب.

ونشر الفنان محمد رمضان، البوستر الدعائي للكليب، وعلق عليه: «مساء التريندات».

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أغنيته الجديدة «بلالين»، التي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.

أغنية «بلالين»، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

حفل محمد رمضان في تركيا

وأعلن الفنان محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعاقده على إحياء حفل غنائي ضخم رابع أيام عيد الأضحى في تركيا.

ونشر رمضان، عددا من الصور خلال تعاقده على الحفل مع الشركة المنظمة، وعلق عليها: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».

محمد رمضان يحضر لفيلم نمبر وان

ومن ناحية أخرى، يحضر محمد رمضان حاليا لفيلمه الجديد نمبر وان، الذي أعلن عنه منذ أيام من خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام يظهر خلاله أثناء التدريب على بعض التمرينات الرياضية حيث يبدو من العمل أنه سيكون شخصية رياضية.