6 يونيو.. كريم محسن يطلق أغنية «فلاتر» الاثنين المقبل

قرر الفنان كريم محسن أطلاق أحدث أغنياته الجديدة «فلاتر»، يوم الإثنين المقبل الموافق السادس من شهر يونيو المقبل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات السمعية ومنصاته الإلكترونية.

كريم محسن يطلق أغنية فلاتر يوم 6-6 الساعة 6 مساءا

من المقرر أن يطلق كريم محسن الاغنية فى تمام الساعة السادسة من اليوم ذاته ويقول مطلع الأغنية:

من غير فلاتر الطف يا لطيف

استر يا ساتر ده مفيش كده نوم

كان كريم محسن قد وصل العمل على الأغنية منذ عدة أشهر داخل الاستوديو، من أجل أن يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة له، كان قد عقد عددا من الجلسات الفنية مع عدد من أكبر الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي، للاستقرار على عدد من المشاريع الغنائية التي يقوم بطرحها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

كريم محسن كان قد طرح مؤخرا أغنية «قصر الكلام»

كريم محسن، كان قد طرح فى شهر فبراير الماضي أحدث أغانيه بعنوان «قصر الكلام» احتفالا مع جمهوره بعيد الحب، وأغنية «قصر الكلام» من كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع كريم محسن، وميكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح، وإشراف فني هالة دعبس، وجيتار مصطفى أصلان ومنذ طرحها قد حققت نسب مشاهدة عالية وتفاعل معها رواد التواصل الاجتماعي.

«قابل بقى» آخر البومات كريم محسن ألبوم

يذكر أن آخر أعمال المطرب كريم محسن ألبومه الغنائي الذي طرح في نهاية العام قبل الماضي 2019 وحمل أسم «قابل بقى» وضم الألبوم 12 أغنية