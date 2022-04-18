كريم محسن: أنا زملكاوي.. أفقد أعصابي وأتعب وضغطي يرتفع عند مشاهدته

كشف الفنان كريم محسن، عن انتمائه الرياضي، خلال حواره في برنامج «جون مشترك»، الذي يُذاع على راديو «نجوم إف إم»، ويقدمه المذيع كريم خطاب، حيث يدور الحوار حول الانتماء الكروي، واللاعب المفضل، وطقوس مشاهدة المباريات في الطفولة وبعد النجومية، كما يستعرض أفضل المباريات التي شاهدوها أو حضروها في الاستاد، إذ ذكر أن أفضل لاعب في تاريخ مصر هو حسن شحاتة.

عائلته بالكامل من مشجعي النادي الأهلي

وأكد كريم محسن أن عائلته بالكامل من مشجعي النادي الأهلي، بينما هو الوحيد في عائلته الذي أصبح زملكاوي، إذ عندما نضج تفتحت عيناه على جيل ذهبي لنادي الزمالك، ووقتها قال لهم في المنزل إنه اختار أن يُصبح مشجعًا زملكاويًا، «لا أشاهد مباريات الزمالك مع أحد لأني أفقد أعصابي وأتعب وضغطي يرتفع ولا أحب حاجة تشغلني، وبحب ريال مدريد لكن طبعًا أصبحت مشجعًا لليفربول بسبب محمد صلاح».

أفضل لاعب محلي في مصر

وأوضح الفنان أن أفضل لاعب محلي في مصر بالوقت الحالي هو أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وأفضل لاعب عالميًا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بينما الأفضل تاريخيًا هو مارادونا، موضحًا في الوقت ذاته أنه يُحب من المدربين يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، لكنه يرى في الوقت ذاته أن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رائع.

وأوضح أن أول مرة ذهب لاستاد كانت مباراة الزمالك ومنتخب السويس، وآخر مباراة كانت في بطولة أمم أفريقيا ومخيبة للآمال.

حازم إمام كان فنانا في كرة القدم

وتابع: «حازم إمام في عزه كان فنانا، وأحب رونالدو الظاهرة عن كريستيانو رونالدو، وأنا متحيز لحسام حسن كلاعب وكمدرب وهو لديه روح رائعة ولما يمسك أي فرقة حتى لو متأخرة في الجدول ينجح في الوصول معهم لبر الأمان».