أستاذ أمراض الكبد: «العقاقير المصرية أصبحت تنافس مثيلاتها في العالم»

قالت الدكتورة منال حمدي، أستاذ أمراض الكبد ورئيس قسم طب الأطفال بمستشفي عين شمس الجامعي، إنّ المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بمشاركة أكثر من 102 دولة، يعد تجسيدًا حقيقيًا في أن مصر هي منارة أفريقيا، إذ تعمل الدولة على هذا المستهدف من عدة سنوات، وهو تتويج لعمل دؤوب وممتد لما تعمل عليه القيادة السياسية على مدار السنوات الكثيرة الماضية، «العقاقير المصرية أصبحت تنافس مثيلاتها في العالم».

حمدي: إحنا بنتقدم بشكل كويس في العقاقير

وأضافت «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر يساعد على تصدير العقاقير المصرية إلى الدول الأفريقية بدون انتظار تلك الدول تصريح منظمة الدواء والغذاء الأفريقية، «إحنا بنتقدم بشكل كويس في التكنولوجيا والعقاقير وتوفير الأدوية، وده هيدينا مساحة كبيرة جدا في مشاركتنا العقاقير المصرية مع الدول الأفريقية».

وتابعت أستاذ أمراض الكبد: «مصر لديها الكثير من الخبرات الممتدة، التي تستطيع نقلها للدول الأفريقية بطرق متعددة، ومش لازم نعتمد على الأنظمة القديمة اللي متعودين عليها، ولكن فيه حجات كتيرة جديدة نقدر نعتمد عليها في إحداث شراكات حقيقية بين مصر والدول الأفريقية».

موعد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول Africa Health Excon، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بعنوان (Your Gate to Innovation and Trade)، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.