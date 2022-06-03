القاهرة للدراسات الاقتصادية: مؤتمر بنك الإسكان والتنمية نجاح لمصر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده اليوم، يخص بنك الإسكان والتنمية وهو أحد أهم المؤسسات الدولية وله استثمارات وتمويلات في مصر تتجاوز الـ16 مليار دولار، «المؤتمر نجاح للدولة المصرية».

السيد: ستتحصل مصر على خط ائتماني لتمويل شراء السلع الاستراتيجية كالقمح

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر قد شهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تهدف لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاقها لتصل إلى أغلب دول العالم وأن تتحصل مصر على خط ائتماني لتمويل شراء السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول بواقع 6 مليارات دولار.

وأوضح أن الاجتماع اليوم قد تطرق إلى الاتفاقات والشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات البنكية الدولية من أجل إصدار صكوك لتمويل المشروعات القومية العملاقة، مشيرا إلى أنه ومع إصدار مصر قانون 183 لسنة 2021 والخاص بالصكوك السيادية أن يكون هناك نوع من التعاون لتمويل الكثير من المشروعات القومية بداخل مصر.

وخلال المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة التركيز على صناعة السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة لتشجيع وسائل مركبات النقل الجماعي والخاص التي تعمل بالطاقة النظيفة.

تكنولوجيا السيارات الكهربائية يجعل ثمنها أغلى من التي تعمل بالوقود العادي

وأضاف «مدبولي»، في كلمته بجلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الكهربائية يجعل ثمنها أغلى من السيارات التي تعمل بالوقود العادي، ولكي يتم توطين هذه الصناعات بصورة سريعة الفترة المقبلة.