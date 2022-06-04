«صناعة الدواء»: حدوث تكامل بين الدول الأفريقية بصناعة الدواء أمر ضروري

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن تنظيم مصر لفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بمشاركة أكثر من 102 دولة سيتم إطلاقه تحت شعار التكامل مع جميع الدول الأفريقية، حيث إن قارة أفريقيا هي قارة عظيمة بها الكثير من الثروات البشرية والمعدنية والصناعية والسياحية.

الليثي: لن نحتاج إلى قارات أخرى من أجل استيراد المواد الخام

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع حصول تكامل بين الدول الأفريقية بعضها البعض فلن نحتاج إلى قارات أخرى من أجل استيراد المواد الخام.

واستطرد: «فيه عدد من الدول الكبرى حاطة عينها على القارة الأفريقية وثرواتها من أجل استغلالها، مصر أما وعن مصر فقد بدأت صناعة الدواء فيها من 1939 مع تأسيس طلعت باشا حرب مصنع مصر للمستحضرات الطبية ومازال يعمل حتى الآن، ومن تلك الفترة فقد تكون لدى الأطباء المصريين خبرات متراكمة وكوادر عدة بالقطاع الصحي».

وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار التكامل والتشارك بين الدول الأفريقية بعضها البعض، ما سيسهل من عملية نقل التكنولوجيا بين الدول الأفريقية بعضها البعض، «التجربة الرائعة الخاصة بالقضاء على فيروس سي نجحت الصناعة الوطنية في القضاء عليها بإنتاج محلي مصري، ونجحنا نصدر التجربة للدول الأفريقية وكان فيه عون ومساعدة كبيرة من أشقائنا».

وتابع: «عندنا صناعة جميع الأشكال الصيدلية بواقع أكثر من 165 مصنع يعملون حاليا في مصر، وهناك 40 مصنع تحت الإنشاء بجميع الأشكال الصيدلية، ومصر قد تمكنت من تنفيذ تجربة وطنية في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا وتم نقل التجربة إلى مختلف الدول الأفريقية».