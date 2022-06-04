محافظ المنيا يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى مغاغة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قرى مركز مغاغة، شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات.

رافق المحافظ، خلال الجولة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وممثلي جهاز التعمير.

متابعة تنفيذ مدرسة عزبة الكوامل

تفقد المحافظ الأعمال المنتهية بمدرسة «عزبة الكوامل»، المقامة على مساحة 2100 متر، وتضم 11 فصلاً لرياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تم إنهاء جميع الأعمال وتجهيزها للافتتاح العام الدراسي المقبل.

وكان محافظ المنيا قد وجه في نهاية عام 2020 بسرعة البدء في إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وفقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بها، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك استجابة لأهالي العزبة.

حوار مجتمعي مع أهالي عزبة الكوامل

وأدار المحافظ حواراً مجتمعياً مع الأهالي بعزبة الكوامل، بحضور عدد من رجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكد المحافظ أنه تم الاستجابة لمناشدات الأهالي بإنشاء مدرسة بعزبة الكوامل، وتم إصدار موافقة على إنشائها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والإنشائية، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، وإزالة المبنى الذي قام الأهالي بإنشائه واستخدامه كمدرسة لكونه غير مرخص وغير مطابق لمواصفات هيئة الأبنية التعليمية، ويمثل خطراً على الطلاب.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، كما وجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل جميع المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها باعتبارها مشروعات قومية.

تفقد أعمال إنشاء كوبري أبا البلد الغربية

من جانبهم، وجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقري الريف المصري.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبري أبا البلد الغربية، وأعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية أبا البلد على مساحة 500م وكذلك مجمع خدمات المواطنين والمقام على مساحة 650 متر.

ووجه المحافظ بفحص رخصة أحد حالات البناء المخالفة وإيقاف جميع الاعمال. كما أجري " القاضي" خلال جولته أعمال المعاينة لموقع الأرض المخصصة لإقامة وحدة تضامن اجتماعي ووحدة صحية على مساحة 2000متر بقرية العباسية .

وأعلن محافظ المنيا أنه يجرى تنفيذ 394 مشروعًا في 19 قطاع بقرى المركز، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.