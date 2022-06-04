تشييع قاضي «سفاح الاسماعيلية» ببني سويف بعد أيام من وفاة والدته

شيع أهالي بني سويف، مساء اليوم السبت، جثمان المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، قاضي إعدام «سفاح الإسماعيلية»، في جنازة مهيبة، عقب وفاته عن عمر يناهز 58 عاماً، وذلك خلال تواجده بالمحكمة، وقبل دقائق من بدء إحدى جلسات المحاكمة، عقب شعوره بحالة إعياء في ناحية القلب، وبعدها دخل في حالة إغماء، وعند وصول الإسعاف تم إعلان وفاته في استراحه القضاة بمحكمه بورسعيد.

حزن بمسقط رأس رئيس جنايات بورسعيد لوفاته

وأدى المئات صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وسط حالة من الحزن والتي انتابت الجميع بينهم أهالي قرية الجفادون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مسقط رأس المستشار أشرف محمد على حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، وبخاصة بعد أيام قليلة من وفاة والدته التي توفيت يوم 29 مايو الماضي .

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول الى سرادق عزاء لنعي المستشار أشرف محمد علي

ونعى عدد كبير من أبناء مركز الفشن ومحافظة بني سويف الفقيد في انتظار وصول جثمانه لتشييعه من محافظة بني سويف عقب تأدية صلاة الجنازة عليه، وولد المستشار أشرف محمد على حسين في التاسع من مارس عام 1964، وحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة "معاون نيابة" بتاريخ 4/3/1987، كما عين رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف بتاريخ 30/6/2010

وانتقل الفقيد إلى محكمة جنايات بورسعيد من 5 أشهر، بعد الانتهاء من الحكم في قضية «عبد الرحمن نظمى»، الشهير بـ«عبد الرحمن دبور»، المتهم في واقعة مذبحة الإسماعيلية، التي حكم فيها بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل مواطن ذبحاً عمداً، فى وسط الطريق بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين.