وفاة قاضي «سفاح الإسماعيلية» داخل استراحته بحي الزهور

توفى المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد داخل استراحته بحي الزهور ببورسعيد، إذ حاول زملاؤه إيقاظه فتبين لهم وفاته، وسادت حالة من الحزن محيط محكمة بورسعيد الجنائية.

تأجيل جلسات اليوم

وكانت تنتظر المستشار المتوفى جلسة جنايات اليوم بمحكمة جنايات بورسعيد، إضافة إلى جلسات أخرى خلال هذا الأسبوع، وبعد وفاته تم عقد دائرة منتدبة لتولي الجلسات المقبلة، والتي بدورها أصدرت قرارا بتأجيلها.

وتولى المستشار أشرف محمد علي حسين، منصب رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد خلفا للمستشار سامي عبد الرحيم المحبوس فى قضية الرشوة الشهيرة.

معلومات عن رئيس جنايات بورسعيد

وتوفى المستشار أشرف محمد علي حسين رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد عن عمر ناهز 58 عامان، حيث أنه من مواليد 1964، وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا من جامعة القاهرة عام 1985، وعُين بالنيابة العامة معاونا عام 1987 ثم تولى المناصب منها رئيس محكمة استئناف محاكم الإسماعيلية.

وكانت آخر جلساته قضية عبد الرحمن نظمي الشهير بسفاح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور المتهم فى حادث مذبحة الإسماعيلية، التى قام خلالها بذبح مواطن عمدا فى الشارع والشروع فى قتل اثنين آخرين.