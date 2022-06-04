خبير اقتصادي: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لنهاية 2023

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن البنك الدولي تحدث مؤخرًا عن أن أمد الحرب الروسية الأوكرانية مستمر حتى نهاية العام المقبل 2023، كما وستكون تداعيات تلك الحرب مؤثرة على اقتصاديات العالم وستتأثر بأكثر من 3 أضعاف عما هو عليه حاليا.

ارتفاع قيمة الاقتراض من الخارج

وأضاف «بدرة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية مع جائحة كورونا دفعت القيادة السياسية الأمريكية في رفع سعر الفائدة بداخل السوق الأمريكي، والتي ستصل إلى أكثر من 8%، «أي حد هيروح يقترض من الخارج هترتفع عليه قيمة الاقتراض عما كانت عليه من قبل».

واستطرد: «أوروبا التي كانت منعمة كان عندها التضخم 6% كحد أقصى وحاليا وصلت لـ9% بشكل رسمي، واللي على أرض الواقع أكبر من كده، وأسعار الطاقة في ارتفاع كبير وفيه سلع كتير اختفت من السوق، وأمريكا تعاني حاليا من اختفاء لبن الأطفال».

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد فرض سيطرته على العالم الغربي بالقوة، وذلك بعدما أخبرهم بأن شراء النفط والغاز الروسي سيتم بالروبل الروسي، وهو العملة المحلية الرسمية في روسيا، وحاليا بات هو المستفيد الأول من الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا، ما أثر على سلاسل إمداد العالم بالغذاء لكافة دول العالم.

وتابع: «المفروض الرئيس الأمريكي هيكون في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي لدراسة موقف الأوبك، ولكن بعد إيه، بعد ما تأزمت الأزمة وتعقدت خالص النهاردة وباتت تداعيتها على الشعوب العربي والأفريقي مؤثرة، لسه قدامنا سنين علشان نوصل لحل».