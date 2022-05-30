خبير اقتصادي: شهادة الـ18% وعاء آمن استوفت غرضها.. وهناك انفراجة قريبة

قال هاني جنينة، خبير اقتصادي ومحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الهدف من إلغاء شهادات 18% في بنك الأهلي وبنك مصر بعد مضي شهرين و10 أيام جاء بعد استيفاء الغرض منهما، وبخاصة، أنه جرى خفض قيمة الجنيه المصري.

هدفان للقرار

وأضاف جنينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «كان هناك هدفان؛ أولهما إيجاد وعاء ادخاري يتعامل مع معدلات التضخم بعد تخفيض قيمة الجنيه، والهدف الثاني منع الدولرة في الأسواق وعدم لجوء الناس للمضاربة في الدولار في السوق السوداء».

وتابع، أن الشهادة وعاء آمن، أدت إلى جمع 750 مليار جنيه، معظمها لم يأتِ من خارج البنوك بل كان في أوعية ادخارية أخرى فقط جرى تحويلها لتلك الشهادات، لافتًا إلى وجود بوادر انفراجة اقتصادية قادمة.

بداية الانفراجة

وأردف، أن هذه الانفراجة بدأت بزيارة ولقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الإمارات وما نتج عنها من إقرار صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار بين مصر والأردن، لافتًا إلى أنّ تلك الزيارة تأتي ضمن خطوة من خطوات كثيرة، بالإضافة إلى أنباء إيجابية أخرى مثل القطار السريع وحجم تمويله الذي يقدر بنحو 8 مليارات يورو.

ولفت، إلى أنّ الحكومة تمضي في تنفيذه؛ حيث أبرمت اتفاقا مع شركة سيمنز والحكومة الألمانية، موضحًا أنه من المستحيل أن استمرار تنفيذ القطار دون الحصول على التمويل اللازم، ومن ثم، فإن الأمر يعكس جودة الملاءة المالية لمصر مقارنة بدول أخرى مثل سيرلانكا وباكستان، اللتين تعانيان من مشكلات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي دخول شركة سينمز في هذا المشروع تمثل شهادة ثقة بقدرة مصر المالية وبرنامجها الاقتصادي الذي طرحته.