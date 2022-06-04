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محمود مسلم

وفاة والد الفنان الأردني عمر العبد اللات

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محمود الرفاعى
09:39 م | السبت 04 يونيو 2022
عمر العبد اللات

عمر العبد اللات

أعلن الفنان الأردني عمر العبد اللات وفاة والده، السيد حسين محمود العبد اللات، بعد صراع مع المرض.

عمر العبد اللات شارك مؤخرا في احتفالات أكتوبر

غرد عمر العبد اللات عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر قائلا «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المرحوم الحاج حسين محمود عبدالرحمن العبد اللات».

أبرز أغنيات عمر العبد اللات للمصريين 

يُذكر أن العبد اللات قدم مسبقاً أغنية للجيش المصري بعنوان «يحكى أن» وحققت الأغنية نجاحا واسعا في مصر والوطن العربي.

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