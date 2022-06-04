التموين: إلغاء بطاقات المواطنين المتروكة في المخابز بعد الإنذار

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في محافظة الإسكندرية، إنّ الفترة الحالية لا تشهد أي تغيير بالنسبة للصرف من البطاقات التموينية، موضحًا: «المواطن الطبيعي يصرف يوميا 5 أرغفة، وبالتالي فإن حصته ثابتة، لكن ما تغير أن بعض المواطنين يحاولون صرف يوم أو يومين ولا مشكلة في ذلك، ولن يتم صرف الخبز في اليومين التاليين لصرف الخبز عن 3 أيام متتالية».

5.5 مليار جنيه قيمة الخبز المدعوم شهريا

وأضاف سعد الله، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التغيير يستهدف الحفاظ على حق المواطن، لأن بعض المواطنين كانوا يتركون بطاقاتهم في المخابز، وكان بعض أصحاب المخابز يصرفون الخبز 3 أيام من رصيد البطاقة، وهو ما يعني التلاعب بأرصدة المواطنين، لافتًا إلى أن تكلفة الخبز المدعوم على الدولة 5.5 مليار جنيه في الشهر.

إلغاء البطاقات التموينية المتروكة لدى المخابز

وتابع وكيل وزارة التموين في محافظة الإسكندرية: «وردتنا شكاوى بعض المواطنين في هذا الصدد، لكن المواطن مخطئ، لأن البطاقة شخصية، وننبه المواطنين بأنهم معرضون لإلغاء البطاقات، وهناك قرار صادر من وزير التموين بأنه إذا جرى ضبط بطاقات في مخابز يتم وضعها في القائمة السوداء، بحيث يتم توجيه إنذار أول مرة، وإذا تكررت الواقعة فإن البطاقات ستلغى».

وأردف: «في الأمس ضبطنا بطاقات في مخبز وحررنا محضرا، ونقول للمواطن بطاقتك في جيبك، عندما تحتاج أي شيء يمكنك صرفه سواء كان خبز أو تموين، حتى تضمن حقك، لا أن يكون في جيب غيرك، والدولة تحافظ على حق المواطن من حيث عدد الأرغفة والوزن ولا مساس بحصة المواطنين رغم الأزمة العالمية».