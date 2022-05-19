رابط بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين 2022.. إليك خطوات التسجيل

تستمر وزارة التموين فى إتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون الهاتف المحمول على بطاقات التموين إلكترونيا وبشكل مجاني على رابط بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين، لتوضح ضرورة تسجيل رقم الهاتف المحمول، أما بخصوص من لم تظهر لهم الرسالة فهم بالفعل لديهم أرقام هواتف مسجلة ضمن البيانات المرفقة على بطاقات التموين سابقًا.

وفي الأيام القليلة الماضية ازداد البحث عن رابط موقع «دعم مصر» لتحديث بطاقات التموين 2022، من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين 2022، وذلك بعد إتاحة وزارة التموين الفرصة للمواطنين بتسجيل رقم الهاتف عبر الموقع الإلكتروني للوازرة بدلًا من وجود تكدس وزحام على المكاتب التموينية وذلك بناءً على قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ليستمر التسجيل حتى 30 يونيو المقبل.

رابط بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين 2022

ويتم تسجيل رقم الهاف من خلال بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بتسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- يضغط المواطن على الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم المحمول، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع دعم مصر.

- لتظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات البطاقة التموينية، التي تتمثل في رقم بطاقة التموين.

- وبعد إدخال رقم البطاقة، يضغط المواطن على «التالي»، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.

- ثم على المواطن إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك، ليتم على الفور إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

- يقوم المواطن بإدخال الكود المرسل إليه لتأكيد الرقم.

- ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة.

ويأتى قرار تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على بطاقة التموين، لتسهيل التعامل مع المواطنين في الدعم الذي يقدم لهم، علاوة على ذلك تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.