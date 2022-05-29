تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين.. 6 خطوات

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التسجيل، وذلك قبل نهاية المدة، التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تحديث بطاقات التموين على موقع دعم مصر حتى 30 يونيو 2022

ووفقا لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن أصحاب البطاقات التموينية يجب عليهم تسجيل رقم الموبايل من خلال موقع دعم مصر، حيث أتاحت الوزارة رابطا لتسجيل رقم الموبايل، وذلك حتى 30 يونيو 2022.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المواطنين أصحاب البطاقات، بضرورة أن يكون رقم المحمول الذي سيتم تسجيله في بطاقة التموين، لتحديثها عبر موقع دعم مصر، مسجلا أولا لدى إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب بطاقة التموين بنفسه، وليس باسم أي فرد من أفراد أسرته.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين

1- على الراغب من أصحاب البطاقات التموينية، فى تسجيل رقم الموبايل لتحديث بيانات البطاقة، زيارة موقع دعم مص، من خلال هذا الرابط.

2- تظهر خانة كتابة رقم البطاقة التموينية.

3- قم بتدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

4- ثم بعد ذلك تظهر رسالة باسم رب الأسرة.

5- قم بكتابة رقم محمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

6- في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات تظهر رسالة أنه تم قبول رقم المحمول.