تخصيص أرقام لتحديث بيانات بطاقات التموين في بورسعيد.. منعًا للتكدس

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد اليوم، أرقامًا بجميع مراكز الخدمات التموينية لتسهيل تقديم أرقام التليفونات مصحوبة ببطاقة الرقم القومي وبون الصرف إلى مكاتب التموين على المواطنين، ومنع التكدس أمام مكاتب التموين.

التسجيل إلكترونيًا لمنع التكدس أمام مكاتب التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص بحاملي البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها، وتأتي عملية التسجيل إلكترونيًا لمنع التكدس أمام مكاتب التموين، وفي إطار التيسير على المواطنين خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

مد فترة تقديم أرقام التلفونات حتى 30 يونيو المقبل

كما أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، في بيان صحفي، أن تسجيل أرقام التلفونات يأتي من أجل ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أعلنت وزارة التموين عن مد فترة تقديم أرقام التلفونات حتى 30 يونيو المقبل.

وناشد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، المواطنين، بضرورة مراقبة «بون» إيصال صرف السلع التموينية والخبز الخاص بهم في حالة ظهور رسالة تتضمن نص: «رجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال اسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة»، وذلك من خلال المراكز التموينية المطورة بكافة أحياء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه في حال عدم وجود خط تليفون أرضي أو خط في أي من الأربع شركات باسم رب الأسرة، يجب عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة التموينية عن صرف الخبز والسلع التموينية.