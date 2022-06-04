«الإحصاء»: 254 ألف حالة طلاق خلال 2021.. وانخفاض معدلات المواليد

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، للجهاز، جاءت بتوجيه كافة أجهزة الدولة لدعم وإمداد لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية بكل البيانات المحدثة، حيث إن الجهاز هو المسؤول عن إمداد الدولة والأجهزة المعنية بالبيانات الخاصة بالزواج والطلاق، كما يساهم في رسم السياسات المستقبلية للدولة.

بركات: نتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الأسرة

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الجهاز لديه قاعدة بيانات تخص أرقام حالات الزواج والطلاق على مستوى الجمهورية، وفيها يتم إصدار وإعداد البيانات بالتعاون مع وزارة العدل من خلال محاكم الأسرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

واستطرد: «بالنسبة لمؤشرات الزواج والطلاق في جمهورية مصر العربية فالأرقام مش مشجعه، وإحنا بصدد الانتهاء من نشره 2021 بنهاية شهر يونيو الجاري، وبالنسبة لعام 2020 بلغت عقود الزواج 876 ألف حالة، في حين كانت حالات الطلاق 222 ألف، أي تشهد مصر 24.5 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج، وحالات الطلاق في إحصائية 2021، ارتفعت لتصل إلى 254 ألفا».

ارتفاع نسب الطلاق

وأوضح أن مصر بالرغم من ارتفاع نسب الطلاق فيها إلا أنها لا تزال تشهد أقل نسب طلاق على مستوى العالم والدول العربية، ومتوسط حالات الزواج في مصر تجاوز 1.7 حالة في الدقيقة الواحدة، وشهريا 73 ألف حالة زواج، أما الطلاق فبلغ متوسط الحالات واحدة لكل 2.4 دقيقة، «يعني في الساعة بيحصل 25 حالة طلاق».

وتابع: «القانون الجديد يساهم في حل المشكلات القائمة والمتسببة في زيادة نسب الطلاق، حيث ارتفعت المعدلات في الحضر عن محافظات الريف كافة، وباتت القاهرة الأعلى في معدلات الطلاق، كما أن متوسطات السن للطلاق بالنسبة للذكور بلغت 39 عاما، والإناث 33».

واختتم: «أحكام الطلاق بلغ عددها 8 آلاف؛ منها 7 الآف حالة من قضايا خلع، وبدأنا في انخفاض محدود بأعداد المواليد لعام 2021، وهي بداية مبشرة».