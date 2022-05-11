سمكري يتخلص من حياته بعد طلاق زوجته في بولاق الدكرور.. كان عنده اكتئاب

تخلص سمكري من حياته داخل منزله في بولاق الدكرور، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب شنق نفسه في حبل بصالة الشقة حتى الموت.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن الشاب المتوفى عمره 44 سنة، وعثر عليه جثة هامدة معلقة في حبل مصنوع من البلاستك يتدلى من مشنقة بصالة المنزل، ولا توجد عليه أي آثار تعذيب.

حالة اكتئاب سيطرت على الشاب

وانتقلت قوة أمنية قادها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى أقر أنه شقيقه كان يمر بحالة اكتئاب بعد انفصاله عن زوجته دفعته للتخلص من حياته، وعقب اكتشافه للحادث أبلغ شرطة النجدة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وفاة شاب بجرعة هيروين في الطالبية

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل شقته بالطالبية، بعد بلاغ تلقاه العميد وائل الجابري مأمور القسم، وتبين من التحريات أن الشاب توفي نتيجة جرعة هيروين ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان جيران الشاب المتوفى استشعروا انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، فأبلغوا الشرطة، وتبين أن جارهم الشاب متوفى وجثمانه متحلل، وعثر بجانبه على آثار الهيروين.