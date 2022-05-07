«نجوى» في دعوى طلاق: «سرق العفش واتجوز عليا.. وعياله نايمين على البلاط»

كلمات تملؤها الحسرة رددتها «نجوى. مـ» من داخل محكمة الأسرة، بعد أن جاءت لتستغيث من زوجها الذي استغل وجودها في منزل عائلتها بسبب مرض والدها، وسرق عفش منزلها، وتزوج عليها من أخرى، بحسب قولها.

تحكي الزوجة لـ«الوطن» تفاصيل دعوها التي أقامتها ضد زوجها، بعد أن لجأت لعائلته وأصدقائه وخيب الجميع ظنها، وجعلوها تلجأ لحل صعب لمشكلتها لم تكن ترغب به، قائلة: «الكل قالي إن من حقه يتجوز، لكن محدش خاف على حق ولادي اللي نايمين على البلاط».

طلاق للضرر بعد 12 سنة زواج

وأضافت «نجوى» وهي تنتظر دورها للمثول أمام القاضي، أنها تزوجت منذ 12 عامًا من رجل يكبرها بـ 10 سنوات كان سبق له الزواج، وانفصل بسبب عدم قدرة طليقته على الإنجاب، وتزوج منها بعد خطبة عامين، رأت فيهما كل خير منه، ولم تنكر ذلك حتى الآن، لكن بعد العيش معه في منزل واحد سقط عن وجهه القناع الذي ارتداه طوال هذه الفترة، ولم يقدر على التمثيل بعد الزواج، على حد وصفها.

وأضافت الزوجة والدموع تغلبها بشكل كبير أثناء حديثها، أنها لم تكن تتوقع أنها ستعيش في معاناة لم تحملتها لسنوات طويلة، بسبب حملها بعد أشهر قليلة من زواجها، وكان زوجها سعيدًا لحملها أكثر منها، واعتقدت أنه سيغير من حاله من أجل الطفل القادم، لكنه لم يغير شيئًا بل زاد سوءً، وخلال 10 سنوات أنجبت منه 4 أطفال، وعاشت من أجلهم وتغاضت عن كل شيء من أجل راحتهم، لكن هو لم يهتم لأمرهم أو لاستقرار حياتهم.

نجوى: أخد العفش واتجوز عليا

وتابعت الزوجة: «والدي تعب وجوزي طلب مني أن أروح أقعد معاه عشان أراعيه، ومكنتش أتخيل أنه بيفكر في الجواز عليا، وبعد شهرين روحت الشقة لقيتها على البلاط، ولما سألت وعرفت هو محاولش حتى ينكر أنه أتجوز عليا، وأنه مكنش معاه فلوس فأخد العفش عشان الجوازة الجديدة، ومهتمش بأن عياله هيناموا فين».

واختتمت «نجوى» حديثها بأنها تركت له المنزل بعد أسبوعين، وبعد أن فقدت الأمل في أن يعود عن قراره ويسترجع لها عفشها، توجهت لمحكمة الأسرة بأكتوبر وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 108.