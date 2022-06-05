«بصيرة»: 12% من حالات الطلاق تحدث خلال العام الأول للزواج

قال ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الجهات المعنية بوضع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد أكد على ضرورة الاعتماد على الإحصائيات الرسمية أثناء وضع بنود القانون الجديد، وهي خطوة هامة وضرورية.

عثمان يكشف نسب حالات الطلاق

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد على أن حالات الطلاق التي تحدث في مصر وصل نسبة 12% منها للأزواج الذين لم يمضوا سوى عام واحد في حياتهم الزوجية، في حين وصلت نسبة حالات الطلاق لمن مر عليه أكثر من عامان 25%.

مدة الخطوبة القصيرة من أسباب الطلاق المبكر

واستطرد: «فيه دراسة عملناها وصدرت منذ أسابيع قليلة وممكن نمد اللجنة بيها فيها تحليل متعمق للأرقام الصادرة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء وبتبين عددا من الأمور الهامة، منها أن الطلاق المبكر سببه أن مدة الخطوبة قليلة، وده بسبب عدم نضج كاف بين الزوجين لمعرفه بعضهم البعض، وده يؤدي إلى عدم التوافق ومن ثم الطلاق، وده ممكن نحد منه عبر لجان التدريب والاستشارات الزوجية».

وأوضح أن حالات الطلاق التي تحدث في المجتمع المصري دائما ما يكون ضحيتها هم الأطفال، ما يؤثر على شخصية هؤلاء الأطفال في الأجل الطويل وإمكانية دمجهم في المجتمع لاحقا، «يجب أن يأخذه القانون الجديد في الاعتبار أمر الأطفال».

وتابع: «إحصائيتنا اللي عملناها طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت أن 9 آلاف رجل كل سنة يتزوج وهو متزوج من قبل، والزواج المتعدد نحتاج لمعرفة حجمه كظاهرة، وإجراءات التقاضي في بعض الأحيان تصل نسبتها لـ30% من القضايا التي تنظر أمام المحاكم مدة عام واحد، و32% من تلك القضايا تنظر في خلال عامان، و37% من القضايا خدت أكثر من سنتين».