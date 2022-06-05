بنك التنمية الإسلامي: لدينا مشروعات بـ18 مليار دولار في مصر

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمنسق الوطني لاجتماعات بنك التنمية الإسلامي، إنّ إحدى النتائج الملموسة لاجتماعات البنك توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقيات في التعاون بين البنك والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أنّ أحد هذه الاتفاقيات تخص السلع الغذائية وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع واتفاقية أخرى تخص تمكين المصدر المصري للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، ولفت إلى أنّ هناك 360 مشروعا قائما في مصر مع البنك بمحفظة قدرها 18 مليار دولار.

اتفاقيات متنوعة موقعة بين البنك ومصر

وأضاف بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أن بعض الاتفاقيات تخص دعم الصادرات والمصدرين، وبعضها الآخر يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنّ المثلث الذهبي في الاقتصادي هو الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية: «كان هناك نحو 50 مؤسسة مالية وإقليمية ودولية مع القطاع الخاص المصري والإقليمي والدولي في الاجتماعات، إضافة إلى 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».

رسالة قوية من مصر

وتابع مساعد وزير الخارجية والمنسق الوطني لاجتماعات بنك التنمية الإسلامي، أن هذه الاتفاقيات تمثل رسالة قوية من مصر، مفادها أن الحكومة وضعت البنية الأساسية والبنية التحتية ومهدت، فأصبح هناك دور أكبر للقطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأردف السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية والمنسق الوطني، لاجتماعات بنك التنمية الإسلامي: «أول مرة يعقد على هامش اجتماعات البنك منتدى للقطاع الخاص، لمدة 4 أيام، إذ منحنا القطاع الخاص فرصة للاستفادة من القطاع الأجنبي المشارك وأن يعرض تجربته الرائدة والناجحة في الدول الأفريقية والآسيوية والإسلامية».