الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الأفريقي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 228 لسنة 20221 بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/4 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

كما أصدر القرار رقم 292 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم21\2020 بشأن تخصص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مایو 2020 وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية، للاطلاع عليهم اضغط هنا.