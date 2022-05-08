محافظ الشرقية من شونة بنك التنمية بالزقازيق: توريد 128 ألف طن قمح حتى الآن

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شونة النخاس التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز الزقازيق، والمقامة على مساحة 16 قيراطا وبطاقة استيعابية 2160 طن قمح، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

واطمأن محافظ الشرقية على أعمال التوريد الجارية، واستلام وتخزين الأقماح بالشونة، حيث وصل إجمالي ما توريده من القمح حتى الآن 469 طنا و321 كيلو، كما استكمل جولته بزيارة صومعة الزقازيق التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق، والتي تعمل بطاقة استيعابية 30 ألف طن قمح، حيث تضم 6 خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

فرز وتحديد درجة نظافة القمح

وحرص المحافظ على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح، واستمع من المسؤولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين، كما تابع أعمال الميزان للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددًا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانًا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

واطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 289 طنا و612 كيلو، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوه من الشوائب والحشرات و‏الرمال، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لـموسم 2022، ليكون 885 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و875 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 23 درجة.

تقديم كل التسهيلات للمزارعين

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولا إستراتيجيا هاما.

وأكد المحافظ ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 55 موقعا تخزينيا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الآن بلغ نحو 127 ألف طن و970 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

متوسط إنتاجية الفدان 24 أردب قمح

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب، أعمال حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 25 فدانا بقرية بني عباد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وأدار حواراً مفتوحاً مع صاحب الحقل للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 24 أردب قمح صنف سخا 95 بزيادة 4 - 5 أردب في الفدان عن العام السابق.

وتابع «غراب» الطريقة الجديدة لزراعة محصول الأرز، عن طريق غرس الشتلات بالطريقة الآلية، حيث يتم وضع بذور الأرز في أحواض معدنية صغيرة لحين الإنبات ثم توزع الشتلات آلياً بطرق ميكانيكية، وتتميز هذه الطريقة لتوزيع الشتلات بنظاميتها مما يوفر في التقاوي المستخدمة وكذلك زيادة الإنتاجية للمحصول وترشيد استخدام المياه اللازمة لعملية الري.

استحداث تقاوي جديدة ذات جودة عالية

من جانبه، أوضح المهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن إجمالي المساحة المزروعة قمح هذا العام بلغت 423 ألفا و222 فدانا، بما يقارب 48.5% من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردبا هذا العام، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية «سخا 95 – مصر 3 – جيزة 171 – جميزة 12 – سدس 14»، وذلك لزياده إنتاجية الفدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغ 24 ألفا و 576 فدانا أي ما يقارب 62% من جملة الزمام المنزرع بالمركز، حيث يستخدم المزارعون أصنافا عالية الإنتاج في زراعة القمح.