خلاف على فاتورة مياه بـ60 جنيهاً.. اتهام نجار بقتل شقيقه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، قبل قليل، القبض على نجار مسلح، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بطلق ناري، بسبب خلاف على فاتورة مياه قيمتها نحو 60 جنيهاً، في قرية «السعديين» بمركز منيا القمح.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل مزارع على يد شقيقه

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغ من مستشفى السعديين المركزي، باستقبال «صالح م. ج.»، 37 سنة، جثة هامدة، مقيم بعزبة تابعة لقرية السعديين، بدائرة مركز شرطة منيا القمح، نتيجة إصابته بطلق ناري.

مشادة بين المتهم وشقيقه بسبب خلاف على فاتورة مياه

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح إلى محل البلاغ، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، ويُدعى «سعيد»، نجار مسلح، إثر وقوع مشادة بينهما، بسبب خلاف على دفع فاتورة مياه قيمتها نحو 60 جنيهاً، ورفض المجني عليه دفع المبلغ، فقام المتهم بإصابته بطلق ناري، مما أدى إلى وفاته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.