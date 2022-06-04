زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية للنهوض بمحصول الذرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف المحافظ الشرقية أن المحافظة لاتألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي

أكد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مشدداً على مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثه للري والزراعة.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمد خليفه وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة الذرة الشامية في حضور الدكتور احمد شاهر رئيس الحملة القومية للذرة الشامية والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية وعدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة المشاركين بالحملة القومية للذرة الشامية وأخصائي المحصول بمراكز المحافظة وذلك بقاعة إرشاد المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت إستعراض أهمية محصول الذرة فى إنتاج الخبز والعلف وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة والمبيدات الموصي بها وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.