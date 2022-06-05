رئيس الوفد: حرية تكوين الأحزاب تحتاج إلى وجود ضوابط

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن إطلاق حرية تكوين الأحزاب تحتاج إلى وجود ضابط.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الوفد أن القانون المصري على الرغم من أنه يضع الضوابط لتكوين الأحزاب إلا أنه يحتاج إلى تعديل، ويكون أبرز تلك التعديلات كما يحدث في الخارج أن يعترف بالأحزاب الحاصلة على تمثيل في البرلمان.