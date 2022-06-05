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محمود مسلم

رئيس الوفد: حرية تكوين الأحزاب تحتاج إلى وجود ضوابط

كتب:

يسرا البسيوني
02:13 ص | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن إطلاق حرية تكوين الأحزاب تحتاج إلى وجود ضابط.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الوفد أن القانون المصري على الرغم من أنه يضع الضوابط لتكوين الأحزاب إلا أنه يحتاج إلى تعديل، ويكون أبرز تلك التعديلات كما يحدث في الخارج أن يعترف بالأحزاب الحاصلة على تمثيل في البرلمان.

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بقلم يسرا البسيوني