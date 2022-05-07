حزب الوفد يدين الهجوم الإرهابي الغادر على قوات الجيش غرب سيناء

أدان حزب الوفد حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة القناة غرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين وإصابة 5 آخرين من جنود القوات المسلحة البواسل.

شهداء الوطن

ونعى حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين طالتهم يد الغدر في الحادث الإرهابي الغاشم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الأبرياء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن بواسع رحمته، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين ويحفظ أبناء الوطن وينعم على مصر الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن محاولات الإرهاب الخسيس للنيل من سلام وأمن الوطن، لن تجدي في ظل تماسك ووحدة المصريين واصطفافهم خلف قواتهم المسلحة وقيادتهم السياسية، للدفاع عن الوطن وحمايته وردع أية محاولات للمساس به وبأمنه واستقراره.

مواجهة الإرهاب

وأكد الهضيبي أن هذه المحاولات لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء مصر المخلصين الذين أثبتوا للعالم أنهم قادرين على اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحر محاولاته اليائسة لزعزعة الاستقرار، مشددًا على أن المصريين كقوة واحدة قادرين على صون مقدرات الوطن بسواعد الرجال المخلصين.

الفكر الإرهابي

وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية أعقاب استعادتها قبل 8 سنوات وعزمها المضي قُدما نحو تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة، أصاب أصحاب الفكر الإرهابي بحالة من الجنون والتخبط وهو ترجمة لما يحدث الآن، ولن يحقق مُبتغاه مهما كلّف الأمر.