نجوم الغناء يعزون عمر عبداللات في وفاة والده: عظّم الله أجركم

قدّم عدد من نجوم الفن والغناء، تعازيهم للفنان الأردني عمر عبداللات، في وفاة والده حسين محمود العبد الله، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على تويتر.

محمد عساف: عظم الله أجركم أخي عمر

وكتب سالم الهندي، رئيس إحدى الشركات الغنائية: «الله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة بإذن الله وعظم الله أجركم، تعازينا الحارة لك وللأسرة الكريمة، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون»، كما قدّم الفنان الفلسطيني محمد عساف، تعازيه للفنان الأردني، قائلا: «عظّم الله أجركم أخي الحبيب عمر عبداللات، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الخاطر واحد».

ديانا كرازون تعزي عمر عبداللات

وقالت الفنانة الأردنية ديانا كرازون: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الله يرحمه مثواه الجنة إن شاء الله، الله يصبر قلبكم أخوي عمر عبداللات، العمر إلك ولأهلك»، كما قدّم الفنان القطري فهد الكبيسي، تعازيه قائلا: «عظّم الله أجركم أخي العزيز بوحسين، وغفر الله لوالدكم وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

ونعى الملحن وليد سعد، والده زميله الراحل، قائلا: «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب»، أما الموزّع السعودي سيروس، فقال: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، عظّم الله أجركم وأحسن عزاءكم يا بوحسين، والله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يارب».