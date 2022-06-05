مفاجأت في حادث أطفال التجمع الخامس: أول حصة قرآن وتصرف صادم للمتهم

مفاجأت جديدة تشهدها واقعة دهس الطالب المتهم بسيارة والده في منطقة التجمع الخامس لـ 3 أطفال أشقاء، كانوا يسيرون على أحد الأرصفة برفقة والدتهم في شارع الـ 90 الشهير، وعلى إثر الحادث الأليم أصيب الثلاثة أطفال الأشقاء ومازالوا يتلقون العلاج ومنهم من هو بين الحياة والموت.

«الوطن» تستعرض مفاجأت وتفاصيل جديدة في الواقعة وفقاً لرواية أسرة الأطفال الثلاثة ضحايا حادث التجمع الخامس.

بداية الواقعة.. أول حصة تعليم قرآن للأطفال

كان الأطفال في يوم السبت الماضي الموافق 28 من شهر مايو الماضي مغادرين لأحد الأندية الرياضية الشهيرة في منطقة التجمع الخامس، وبعد الانتهاء من حضور أول حصة لتحفيظ آيات القرآن الكريم، كانوا يسيرون على أحد الأرصفة رفقة والدتهم في طريقهم إلى المنزل في شارع الـ 90 الشهير.

المتهم يسير بسرعة فائفة ويصعد على الرصيف

وفي لحظات تفاجئت الأم وأبنائها بسيارة ملاكي تطيح بالأطفال جميعاً من أعلى الرصيف، لدرجة أن هناك طفلين وهم «عمار» و «منة الله» كانوا أسفل السيارة مباشرة، وأخرجوهم من تحتها بصعوبة.

هروب المتهم ووالدته من أجل إخفاء الأمر

كان يقود السيارة طفل عمره 14 عاماً، وكانت تجلس والدته بجانبه، وفور وقوع الحادث وإخراج الطفلين من أسفل السيارة، لم يتنظروا وهربوا سوياً، حتى لا ينكشف أمرهم ولا يتم التعرف عليهم، ولكنهم لم يكن يعلموا أنه هناك أمر ما سيفضحهم.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل المتهم

كثفت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة جهودها بعد حدوث الواقعة، وراجعت كاميرات المراقبة في المكان وتحديداً الموجودة على سور النادي وحددت هوية السائق بعدما حاولت والدة المتهم أن تثبت إنها هي التي كانت تقود السيارة.

حالة من الحزن تخيم على أفراد العائلة في المستشفى

يعتبر الطفل «عمار» هو الأكثر خطراً في حالته الصحية، أو حسب ما يُقال «بين الحياة والموت» لذا خيم الحزن على كافة أفراد الأسرة داعيين الله أن يُنجي الطفل الصغير من الإصابات الخطيرة التي يعاني منها في منطقة المخ والجمجمة.