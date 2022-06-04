دهس 3 أطفال أشقاء.. تفاصيل خطيرة عن الحالة الصحية لضحايا حادث التجمع الخامس

كانت واقعة دهس طالب بسيارة والده لـ 3 أطفال أشقاء في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة هي حديث الساعة في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكون الأطفال الثلاثة أشقاء وما زالوا يتعالجون حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة قد ألقت القبض على الطالب المتسبب في الحادث، وتم اكتشاف أنه لا يمتلك رخصة قيادة، وكان يسير بسرعة فائقة أعلى من المسموح بها، ودهس الأطفال الذين كانوا يسيرون رفقة ووالدتهم على الرصيف وهم متجهون إلى منزلهم بمنطقة التجمع الخامس، ونقل على إثرها الأطفال الثلاثة الأشقاء إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم.

الحالة الصحية للأطفال الثلاثة ضحايا حادث التجمع الخامس

نستعرض تطورات الحالة الصحية للأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث التجمع الخامس وفقاً لحديث ذويهم لـ «الوطن».

عمار.. «بين الحياة والموت»

الطفل «عمار» في عمر الـ 3 سنوات هو صاحب الحالة الصحية الأخطر بين أشقائه حيث ما زال داخل غرفة الرعاية المركزة على الرغم من مرور 8 أيام كاملة على الحادث، بسبب إصابات خطيرة في منطقة المخ مع كسر في الجمجمة ونزيف وارتشاح في المخ، وحالته حرجة من الدرجة الثانية، كما أن العديد من أجهزة الجسم بدأت تتوقف عن العمل.

«منة الله».. كسر في الحوض ولا تغادر المنزل

«منة الله» هي الشقيقة الأكبر وعمرها 5 سنوات وأصيب في كسر في الحوض، وتم وضع لها جبس في المنطقة السفلية من الجسم سوف تستمر عليه لمدة لا تقل عن شهر ونصف، وتلقى العلاج في المنزل ويجلس معها لخدمتها أكثر من فرد من عائلتها أبرزهم الأب والجد والجدة.

«بلال».. الأكثر حظاً في الحالة الصحية

«بلال» هو الشقيق الأكبر وعمره 7 سنوات، يُعاني من كدمات في الرأس وسحجات في الجسم، وتورمات خفيفة في منطقة الرأس، وهو يعتبر الأفضل في الحالة الصحية بين أشقائه الآخرين.