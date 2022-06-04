عاجل .. حبس الطالب المتهم بدهس 3 أشقاء بسيارة والده في التجمع الخامس

قررت جهات التحقيق تجديد حبس طالب في المرحلة الثانوية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إصابة 3 أطفال أشقاء بالخطأ ودهسهم بسيارة والده، ونسبت إليه جهات التحقيق أيضًا تهمة قيادة سيارة دون الحصول على التراخيص من المرور.

طالب يدهس 3 أطفال بسيارة والده

وأفادت تحقيقات النيابة بأنَّ حادث إصابة 3 أطفال في التجمع الخامس كان في الأسبوع الماضي وأن المتهم كان يستقل سيارة والده ويسير بها دون علم وأن عجلة القيادة اختلت في يده بسبب السرعة الزائدة ودهس الأطفال الثلاثة وقت أن كانوا يسيرون بصحبة والدتهم.

الأطفال يرقدون في المستشفى

ونُقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى لإسعافهم وتبين وجود إصابات بالغة وكدمات متفرقة ويرقدون داخل المستشفى لإسعافهم، وقالت والدة الأطفال في تحقيقات النيابة إنَّها حال سيرها بصحبة أطفالها أعلى الرصيف بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، متجهين إلى محل سكنهم، فوجئت بسيارة مجهولة الأرقام تصطدم بأطفالها وتفر مسرعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أطفالها على النحو المبين بمحضر الشرطة.

القبض على مرتكب واقعة دهس الأطفال الثلاثة

كانت مباحث القاهرة تمكّنت من كشف هوية مالك السيارة عن طريق كاميرات المراقبة بعد دهس الأطفال الثلاثة، كما أنَّها وقت وقوع الحادث كانت بحيازة نجله (طالب)، مرتكب الواقعة، الذي لاذ بالفرار بعد وقوع الحادث، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بفعلته وأقر بهروبه من مكان الحادث وبعدم حمله رخصة قيادة.