الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشقاء صدمهم طالب بسيارة والده بالقاهرة

أرسلت جهات التحقيق مندوبين لسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية من المصابين في حادث سير وقع بمنطقة التجمع الخامس.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من أحد المستشفيات التابعة لدائرة القسم يفيد بوصول ثلاثة أطفال «أشقاء» مصابين بسحجات وكسور متفرق بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث سير.

والدة الأطفال: «السيارة صدمتنا على الرصيف»

وبسؤال والدتهم قررت أنها حال سيرها بصحبة أطفالها أعلى الرصيف بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، متجهين إلى محل سكنهم، فوجئت بسيارة مجهولة الأرقام تصطدم بأطفالها وتفر مسرعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أطفالها على النحو المبين بمحضر الشرطة.

كاميرات المراقبة تكشف عن خط سير المتهم

وبعمل التحريات اللازمة ومتابعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين أن السيارة المتسببة في الواقعة تعود ملكيتها لأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، كما أنها وقت وقوع الحادث كانت بحيازة نجله (طالب)، مرتكب الواقعة، الذي لاذ بالفرار بعد وقوع الحادث.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بفعلته وأقر بهروبه من مكان الحادث وبعدم حمله رخصة قيادة، الأمر الذي قد يعرضه للمساءلة القانونية، وأرشد عن مكان السيارة المتسببة في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات في الواقعة.