«كانبيرا» تتهم «بكين» باعتراض طائرة استطلاع أسترالية

اتهمت «كانبيرا»، «بكين» باعتراض طائرة استطلاع أسترالية في المجال الجوي الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع الأسترالية: الحادث وقع في منطقة «بحر الصين الجنوبي»

وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأحد، إن طائرة مقاتلة صينية اعترضت بشكل خطير طائرة استطلاع عسكرية أسترالية في منطقة بحر الصين الجنوبي في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الوزارة الأسترالية في بيان، أن طائرة استطلاع بحرية تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز «بي-8» اعترضتها مقاتلة صينية من طراز «جيه-16» خلال مراقبة بحرية روتينية في المجال الجوي الدولي في المنطقة في 26 مايو الماضي، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض شكلت تهديدا لسلامة الطائرة الأسترالية وطاقمها.

رئيس الوزراء الأسترالي: قدمنا ​​الاحتجاجات المناسبة للحكومة الصينية

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز للصحفيين، إن حكومته أعربت عن مخاوفها للصين من خلال القنوات المناسبة، مضيفا قبل زيارته لـ إندونيسيا: «من وجهة نظر الحكومة الأسترالية، من وجهة نظر وزارة الدفاع، لم يكن هذا آمنًا».

وأضاف ألبانيز، أن بلاده قدمت ​​الاحتجاجات المناسبة للحكومة الصينية للتعبير عن القلق حيال الحادث، وفقا لما ذكره موقع «سيدني مورنينج هيرالد».

أستراليا تتعقب سفينة استخبارات صينية قبالة الساحل الغربي لـ البلاد

وفي مايو الماضي، تعقبت أستراليا سفينة استخبارات صينية قبالة الساحل الغربي لـ البلاد على بعد 50 ميلًا بحريًا من منشأة دفاعية حساسة، تستخدمها الغواصات الأسترالية والأمريكية والحلفاء.

وفي وقت سابق، انضمت أستراليا، إلى الولايات المتحدة بأن مطالبات الصين بشأن الجزر المتنازع عليها في «بحر الصين الجنوبي» لا تتوافق مع القانون الدولي، كما توترت العلاقات بين «كانبيرا» و«بكين» ، مؤخرًا بسبب نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهادئ بعد أن سعت السلطالات الصينية إلى إبرام اتفاق أمني إقليمي مع دول جزر المحيط الهادئ.