عاجل .. الصين تتحدى أستراليا وتوقّع اتفاقية أمنية مع جزر سليمان

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان، وهو الأمر الذي حذّرت منه أستراليا، التي ترى أن ّتوقيع الاتفاق يعد تهديدا لها، خاصة أنّه سوف يضمن سيطرة صينية على المحيطين الهندي والهادئ، اللذين تطل عليهما الدولتين، حسب ما ذكر موقع «العربية»، في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

توقعات باندلاع حرب بين الصين وأستراليا

وكان رئيس الدفاع الأسترالي، يتر داتو، خرج في تصريحات صحفية سابقة، معلنا أنّ اندلاع الحرب الأسترالية الصينية أصبحت وشيكة، خاصة بعد زيادة النفوذ العسكري الصيني على المحيطين الهندي والهادئ، اللذين تطل عليهما الدولتين الصينية والأسترالية، وذلك في ظل سعي الصين لعقد اتفاق أمني مع جزر سليمان، والذي يقضي بوجود قاعدة صينية حربية في الجزر.