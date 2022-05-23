ألبانيزي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء أستراليا

أدى زعيم حزب «العمال» الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، «59 عاما»، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لـ الوزراء في بلاده، اليوم الإثنين خلال مراسم قصيرة، توجه بعدها إلى العاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة في قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند تحالف «كواد»، حيث سيناقش المجتمعون، الأولويات لحماية حرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ.

وفاز حزب «العمال» بـ 72 مقعدًا في مجلس النواب، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نسختها باللغة الإنجليزية.

ألبانيزي: سأسعى لتوحيد الأمة

ويسعى ألبانيزي لاستغلال رحلته الرسمية الأولى إلى الخارج لإعلام العالم بوجود تغيير في الحكومة، وقال في خطاب الفوز، أمس الأحد، إنه ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ وانخراط أستراليا مع العالم بشأن هذه القضايا.

وأشار ألبانيزي، إلى أنه سيسعى لتوحيد الأمة، مضيفا أنه سيقود حكومة تليق بشعب أستراليا.

ألبانيزي شغل منصب وزير في حكومة حزب «العمال» برئاسة رود وجيلارد

وشغل ألبانيزي، منصب وزير في حكومة حزب «العمال» برئاسة رئيسي الوزراء كيفن رود وجوليا جيلارد، قبل توليه منصب زعيم «العمال» بعد خسارة الحزب المعارض في الانتخابات الأخيرة 2019، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، تعهد ألبانيزي، إعادة إطلاق علاقات أستراليا مع العالم، وتغيير سمعتها كدولة متقاعسة في مجال مكافحة «التغير المناخي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب خلال اتصال بـ رئيس الوزراء الأسترالي الجديد عن تقديره العميق لإعراب ألبانيزي السريع عن التزامه حيال «كواد»، وهو أمر انعكس في قراره التوجّه مباشرة إلى طوكيو لحضور القمة.