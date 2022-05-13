أستراليا تعلن رصد سفينة استطلاع صينية في مياهها الإقليمية

أعلن وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، رصد سفينة استطلاع صينية في المياه الإقليمية لـ بلاده، وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، إن ما قامت به بكين عمل عدواني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتم تعقب سفينة مراقبة صينية عالية التقنية قبالة السواحل الغربية لـ أستراليا، وبالقرب من قاعدة اتصالات بحرية سرية تدعم الغواصات الأمريكية.

وزير الدفاع الأسترالي يصف الوضع بـ غير مسبوق

وأعرب وزير الدفاع الأسترالي، عن قلقه، واصفا الوضع بـ غير مسبوق، وفقا لما ذكره موقع «أيه بي سي» الأسترالي.

من جانبها، أعلنت السلطات اليابانية، فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من السلع عالية التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها من المعدات ابتداء من 20 مايو الجاري، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال زيارته لمدينة «هيروشيما» اليابانية، إن الأمن العالمي مهدد بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبالاختبارات الصاروخية لـ «بيونج يانج».

فيما قالت وزارة الخارجية الفنلندية، إن بلادها تعتبر «موسكو» جارا مهما، موضحة أن انضمام «هلسنكي»، لحلف شمال الأطلسي «الناتو» تحسبا للمستقبل.

وأشار وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مقابلة مع قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إلى أن بلاده ستتقدم بطلب إلى الحلف منتصف الأسبوع المقبل، إذا كان هناك قرار من البرلمان، مضيفا أن السويد تدرس أيضا الموعد نفسه.

واوضح هافيستو، أنه فيما يتعلق بالأحداث بأوكرانيا والقضايا الأمنية في أوروبا فإن علاقات بلاده مع روسيا صعبة. وكان رئيس برلمان فنلندا، ماتي فانهانين، صرح في وقت سابق، بأن البرلمان سيبدأ مناقشة انضمام البلاد إلى التكتل العسكري، يوم الاثنين المقبل.

وفي بولندا، قال رئيس وزراء البلاد، ماتيوش مورافيسكي، في عمود رأي بصحيفة «التليجراف» البريطانية، إنه يرغب في القضاء على العالم الروسي الذي أطلق عليه تعريف أيديولوجية جديدة وحشية، مشيرا إلى أن العالم الروسي بمثابة ورم سرطاني يشكل تهديدا مميتا لأوروبا بأكملها.

«موسكو» تتهم وزارة التعليم الأوكرانية بإعادة كتابة التاريخ جذريا

وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اتهم في اجتماع لـ «مجلس الأمن الدولي»، وزارة التعليم الأوكرانية بإعادة كتابة التاريخ جذريا فيما يخص التاريخ المشترك لهذه الدولة وروسيا، مشيرا إلى أن الوزارة في عام 2016 تبنت 25 برنامجا دراسيا نظرا لأحداث السنوات الأخيرة.

ميدانيا، قال مسؤولون أمنيون روس، إن الجيش البريطاني لا يزال يقود عمليات القوات الأوكرانية على خط المواجهة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أوروبا تدفع القليل جدا إلى أوكرانيا، مقارنة بمساعدات «واشنطن» الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات، داعيا إلى تقديم مساهمة عادلة.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه لا يرى في ترامب المرشح الأفضل لرئاسة بلاده في الانتخابات المقبلة 2024.

181 نائبا في برلمان اليونان يوافقون على مشروع قانون لتعديل اتفاقية مع «واشنطن»

وفي اليونان، وافق برلمان البلاد بأغلبية الأصوات«181 نائبا من أصل 300 عضو في البرلمان»، فيما عارضه 119 نائبا على مشروع قانون يصادق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التعاون الدفاعي العسكري مع الولايات المتحدة.

اقتصاديا، عبرت الكاتبة دارلين كاسيلا، في مقال نشرتها بصحيفة «أمريكان ثينكر»، عن خوفها من مصير العملة الأجنبية في أيدي بايدن المرتعشة، مشيرة إلى ان الصين ترغب في شراء النفط بعملتها الوطنية «اليوان»، وهو ما سيسمح لها بإضعاف هيمنة الدولار الأمريكي في سوق النفط العالمية.