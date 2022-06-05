مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أطلقت جماعات استيطانية، دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة لـ «المسجد الأقصى المبارك»، فيما يسمى عيد «نزول التوراة» العبري.

قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين الوصول إلى «الأقصى»

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين الوصول إلى «المسجد الأقصى المبارك» تمهيداً وتوفيراً لحماية المستوطنين.

«باريس» تعلن استعدادها لـ تسهيل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

من جانبها، أعلنت باريس، استعدادها للعمل من أجل سلام دائم في منطقة «الشرق الأوسط»، وأكدت استعدادها لاحتواء أي تصعيد وتسهيل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأعرب رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، عن قلقه حيال تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، استمرار سياسة الاستيطان، وأشار المسؤول الفرنسي، إلى التزام بلاده الراسخ باحترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه» في بيان، إن الرئيس الفرنسي، شدد على الأهمية التي توليها «باريس» في تسليط الضوء على ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.