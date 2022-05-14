الرئيس الفلسطيني يمنح شيرين أبوعاقلة نجمة القدس

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الصحفية شيرين أبوعاقلة، نجمة القدس من وسام القدس، وذلك خلال استقباله ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة.

ومنح الرئيس الفلسطيني، شيرين أبوعاقلة، نجمة القدس؛ تقديرًا لعطائها الوطني، ودورها الإعلامي المتميز، دفاعاً عن وطنها فلسطين وقضية شعبها بالكلمة الأمينة الصادقة، وتثميناً عالياً لشجاعتها وتفانيها والتزامها المهني في إسناد نضال شعبنا المشروع، ونقل معاناته في القدس وكل المدن والقرى والمخيمات إلى أن قضت شهيدة الواجب على طريق الحرية والاستقلال، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد شيرين

وأكد الرئيس الفلسطيني، إصرار دولة فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُشدداً على أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة لأنها مسؤولة عن قتلها.

الرئيس الفلسطيني يمنح الصحفي علي السمودي وآخرين ميدالية التقدير

ومنح عباس ميدالية التقدير لكل من الصحفي علي السمودي، والصحفية الفلسطينية شذى إبراهيم حنايشة، والشاب المقدام شريف عمر عبداللطيف عزب، والمصور الصحفي مجدي بنورة.

كما منح الرئيس الفلسطيني، الصحفيين المكرمين، ميدالية التقدير، تثمينا لجهودهم ولعملهم الصحفي في ظل أصعب الظروف، مدافعين عن قضية وطنهم وشعبهم.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية أنه تم منح الشاب شريف عزب، ميدالية التقدير، تثمينًا لشجاعته وعمله الجريء لإنقاذ مواطنتين من أبناء شعبه، معرضًا نفسه للخطر أثناء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية على مخيم جنين.